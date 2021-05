PS-voorzitter Magnette: “De socialisten zijn terug: gedaan met soberheid, nieuwe taksen en indexsprongen”

In zijn 1 mei-toespraak heeft PS-voorzitter Paul Magnette zaterdag de verwezenlijkingen van zijn partij in de nieuwe regering in de verf gezet. In een adem maakte hij het onderscheid met de vorige regering-Michel, toen de PS in de oppositie zat. “De socialisten zijn terug. Het is gedaan met soberheid, nieuwe taksen en indexsprongen. Het is terug de beurt aan solidariteit en aan de verdediging van de openbare dienstverlening in de sociale zekerheid”, aldus Magnette.

“We hebben de terugkeer naar het hart beloofd en we hebben woord gehouden,” klonk het. “Ondanks de gezondheidscrisis krijgen miljoenen burgers deze lente opnieuw perspectief. En het is nog maar een begin. De crisis heeft geleerd dat armoede nog lang niet verdwenen is, dat ongelijkheid en discriminatie nog steeds aanwezig zijn en dat veel mensen kampen met eenzaamheid en isolement.”

Loonoverleg

De PS-voorzitter kwam uiteraard ook terug op het vastgelopen loonoverleg, dat nu op de regeringstafel is beland. De socialistische partijen dreigden er eerder deze week mee de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren indien het personeel in bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, niets meer kunnen krijgen dan 0,4 procent opslag bovenop de index.

LEES OOK. PVDA-voorzitter Peter Mertens wil vrije loononderhandelingen: “Werkende klasse moet het respect krijgen dat ze verdient”

In zijn toespraak deed Magnette er alvast geen schepje bovenop. Hij benadrukte dat zijn partij schouder aan schouder staat met de vakbonden in hun strijd voor hogere lonen. Bovendien zou het onbegrijpelijk zijn indien het personeel dat het beste van zichzelf heeft gegeven in sectoren die winst hebben gemaakt, daarvoor niet beloond wordt, aldus Magnette. “Dat is voor ons vanzelfsprekend.”

LEES OOK. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: “Werkgevers en werknemers moeten samen vooruitgaan en oplossingen zoeken”

“Hoogste tijd om de mens terug centraal te plaatsen”

De PS-voorzitter blikte ook vooruit naar de strijd die zijn partij de komende maanden en jaren wil voeren. “Steeds meer mensen willen niet langer een wereld die gedomineerd wordt door winsten en vinden het de hoogste tijd om de mens terug centraal te plaatsen. Wij willen geen wereld van overconsumptie en verspilling, die de natuur vernietigt. We willen geen soberheid die alles kapot maakt, we willen opnieuw investeren in de openbare diensten en de mens. We willen geen economie waarin presteren ten koste van alles centraal staat, die ons als citroenen uitperst.”

LEES OOK. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Vrijheid is geen gunst die regering kan uitdelen”

Hij waarschuwde ook dat wie beweert dat openbare dienstverlening en de sociale zekerheid te duur is, de PS op zijn weg zal vinden. “Het is dankzij de sociale zekerheid en de openbare diensten dat onze samenleving tijdens deze crisis overeind is gebleven. Het is tijd om ze te bestendigen en uit te breiden, om zo de ongelijkheid en bestaansonzekerheid verder terug te dringen.”