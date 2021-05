Middelkerke heropent terrassen week vroeger dan toegelaten (met creatieve oplossing): “Zoveel volk, het lijkt wel een warme zomerdag”

Middelkerke - In Middelkerke zijn zaterdag de terrassen heropend. Dat is een week vroeger dan toegelaten. Burgemeester Jean-Marie Dedecker zorgde voor een creatieve oplossing om terrassen een week vroeger dan toegelaten te plaatsen. Op de zeedijk staan meer dan 200 tafels waar mensen take away kunnen nuttigen. Horecazaken mogen mensen niet bedienen aan tafel.

Jean-Marie Dedecker hield zijn woord en zorgde ervoor dat terrassen in zijn gemeente al op 1 mei kunnen openen. Al was daar wel een creatieve oplossing voor nodig. Dedecker schrapte tijdelijk de vergunningen van horecaterrassen op de zeedijk zodat die ruimte opnieuw openbaar domein werd. Zo kon de gemeente op die plaatsen zelf terrastafels en stoelen plaatsen.

Op de zeedijk staan nu een 200-tal tafels met stoelen. Mensen die een hapje of drankje kopen aan raamverkoop kunnen alles nuttigen aan die tafels. Een team van vrijwilligers ontsmet de tafels en stoelen regelmatig en zorgt ervoor dat er geen afval achterblijft.

Het initiatief zorgde voor veel toeloop. “Het lijkt wel een warme zomerdag, dit is schitterend”, zegt Rudy Van Keirsebilck van Sandwichbar Kristof. Ook Dominique en Jean-Pierre trokken met de fiets van Nieuwpoort naar Middelkerke om er van een terrasje te genieten. “Wij vinden dit ronduit prachtig”, zegt het koppel. “Iedereen houdt de nodige afstand, ook al is het erg druk. We hebben hier lang naar uitgekeken en genieten met volle teugen.”

Foto: jro

Zo’n 300 mensen van de actiegroep ‘Hands for Freedom’ zakten ook af naar Middelkerke om er de horeca te steunen en om een statement te maken. “Sinds februari organiseren we elke week op zondag witten linten-wandelingen”, zegt initiatiefnemer Carine Knapen. “We doen dat om aandacht te vragen voor de gevolgen van de maatregelen. Omdat we geen toelating kregen zijn we daarmee gestopt, tot bekend raakte dat Jean-Marie Dedecker de terrassen zou openen in zijn Middelkerke. We vinden het een mooi initiatief en een duidelijk signaal naar de regering toe. Daarom besloten we om hier vandaag een wandeling te organiseren.”