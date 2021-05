Vriend van Meghan Markle: “Ze ging in de fout door prinsentitel te eisen voor Archie”

Meghan Markle ging in de fout door een prinselijke titel te eisen voor haar zoontje Archie. Dat heeft Omid Scobie, een vriendin van de vrouw van de Britse prins Harry, gezegd.

Markle beweerde in het veelbesproken interview met de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey dat haar zoon Archie geen prinselijke titel zou krijgen omdat het Britse koningshuis zich zorgen maakte over “hoe donker zijn huidskleur zou zijn”, en daarom het protocol zou hebben aangepast.

Dat bleek niet te kloppen, vogelde de Britse pers al snel uit: het protocol schrijft al meer dan een eeuw voor dat enkel leden van de koninklijke familie in rechtstreekse lijn voor de troonopvolging een prinselijke titel krijgen. Aangezien niet prins Harry maar zijn oudere broer William de troonopvolger is, komt dus enkel zijn oudste zoon George in aanmerking voor die titel.

Koningin Elizabeth stond wel een uitzondering toe, zodat ook de andere kinderen van William, Charlotte en Louis, prins(es) werden. Als gevolg van die aanpassing aan de regels, zou ook Archie een prinselijke titel krijgen. Maar pas bij de troonsbestijging van zijn grootvader, prins Charles. “Meghan heeft die regels blijkbaar verkeerd geïnterpreteerd”, aldus Scobie.