MR-voorzitter Georges Louis-Bouchez: “Verbod op dividenden is slecht goed idee”

Het voorstel van PS en Vooruit om dividenden te blokkeren is een “slecht goed idee”. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zaterdag verklaard tijdens een virtuele partijbijeenkomst naar aanleiding van 1 mei. De socialistische partijen dreigen met die piste indien het personeel van bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, niets meer kunnen krijgen dan 0,4 procent loonopslag (boven de index). “Dat is niet redelijk. Dat is echt een populistisch idee”, aldus Bouchez.