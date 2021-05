Real Madrid heeft (dure) oplossing om bijzitter Marcelo toch op tijd in Engeland te krijgen voor Champions League: “Het is wat het is”

Real Madrid wil Marcelo koste wat het kost erbij hebben in Londen voor de terugwedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea.

Begin deze week raakte bekend dat de Braziliaanse verdediger opgeroepen is als bijzitter bij de lokale verkiezingen in Madrid. De verkiezingen vinden dinsdag plaats, één dag voor het duel op Stamford Bridge. Daardoor dreigde de ervaren Marcelo de return tegen Chelsea te missen, maar dat hoeft niet per sé zo te zijn.

“Het is wat het is”, zei trainer Zinédine Zidane vrijdag op zijn persconferentie. “Hij zal zijn verplichtingen nakomen, maar hij zal toch bij ons zijn op woensdag.”

Volgens de Spaanse krant AS heeft de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard dan ook de geldbuidel bovengehaald. Het slaagde er namelijk niet in om Marcelo ervan onder te laten muizen (omwille van werkredenen) en dus zal Real een kleine 20.000 euro op tafel leggen om de Braziliaan met een privéjet over te vliegen. Dat zal dinsdagavond of woensdagochtend gebeuren. Tot dan zal Marcelo individueel trainen in Spanje na zijn verplichte taak als bijzitter.