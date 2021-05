Cercle-doelman Miguel Van Damme al veertien dagen in het ziekenhuis: “Zo frustrerend”

Eind mei verwachten Miguel Van Damme en zijn vrouw Kyana Dobbelaere hun eerste kindje. Maar de doelman van Cercle ligt alweer veertien dagen in het ziekenhuis.

De 27-jarige Van Damme vecht al lang een strijd uit met leukemie, die steeds moeilijker wordt. In november werd hem meegedeeld dat hij “uitbehandeld” was.

“Op dinsdag hoorde ik dat ik vader zou worden. Op donderdag zeiden de dokters me na een nieuwe test dat ik uitbehandeld was. Van het absolute hoogtepunt in mijn leven naar het absolute dieptepunt. In amper twee dagen tijd”, zei de doelman destijds.

Van Damme denkt niet aan het feit dat hij zijn kindje niet zal zien opgroeien, maar momenteel ligt hij alweer een tijdlang in het ziekenhuis. “Pfff!!! Bijna veertien dagen in het ziekenhuis!!!”, schrijft hij op Instagram. “Laten we hopen dat ik snel opnieuw naar huis mag. Het is zo frustrerend om niets te weten over je toekomst. Ik wil gewoon terug samenzijn met mijn mooie vrouw, fantastische vrienden en beste familie. Ik wil weer genieten van mijn normale leven!!! #nooitopgeven.”