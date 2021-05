Vondst tijdens verbouwing Colruyt maakt weduwe Carola (92) dolgelukkig

Eeklo - De voorbije week werd de politie op de hoogte gebracht van de vondst van een trouwring in supermarkt Colruyt. “De ring werd gevonden tijdens verbouwingswerken”, zegt commissaris Marino Longeville van politiezone Meetjesland Centrum. “Via de initialen en de trouwdatum hebben we de eigenares kunnen achterhalen.”

Voor de 92-jarige Carola Vermeire uit de Stationsstraat in Eeklo kan het weekend niet meer stuk. Na drie jaar is ze weer in het bezit van de trouwring van haar man Omer Van Hooreweghe, die in 2006 overleed. “Ongeveer een drietal jaar geleden verloor ik mijn mans trouwring”, vertelt Carola. “Ik zocht werkelijk overal, ook in onze garage. Ik had niet verwacht dat hij ooit nog teruggevonden zou worden. Toen de politie me op de hoogte bracht dat ze de ring gevonden hadden, was ik dan ook heel blij”, aldus een stralende Carola, die bij de iets oudere Eeklonaars ook bekend is als de zaakvoerster van Purfil, een winkel die gespecialiseerd was in kinderkledij, Brugs kantwerk en lingerie.”

Puik speurwerk

Aan de hand van de trouwdatum ‘5-7-1958’ en de namen ‘Carola’ en ‘Omer’, die aan de binnenkant van de ring gegraveerd staan, ging de politie op zoek naar de eigenaar van de ring. “Onze onthaalbediende Wendy Van Hecke stak heel wat tijd in het opzoekwerk. En met succes, want na een paar dagen speuren, kon ze met hulp van de burgerlijke stand de eigenaar van de trouwring achterhalen”, zegt commissaris Marino Longeville, die blij is dat de politie in tijden van corona ook eens op een positieve manier in de kijker staat. “We zijn er niet enkel om boetes uit te delen, maar ook om de mensen te helpen. We zijn dan ook blij dat de trouwring van Carola’s man weer terecht is. Ze heeft ons uitvoerig bedankt voor het opzoekingswerk en dat deed deugd!”