Ex-Genk doelman Danny Vukovic verwelkomt tweede kindje: “Ons gezin is compleet nu”

Danny Vukovic, dit jaar nog doelman van KRC Genk, is in Australië donderdag voor de tweede keer vader geworden. “Ons gezin is compleet nu”, zo schrijft Vukovic op Instagram na de geboorte van Axel, zijn tweede zoontje.

In maart kondigde de 36-jarige Vukovic nog zijn afscheid aan bij Genk. Hij had het mentaal moeilijk omdat hij zijn basisplaats verloren had aan Maarten Vandevoordt en zijn zwangere vrouw Kristy zich aan de ander kant van de wereld bevond. De Limburgse club had hier begrip voor en liet Vukovic in zijn laatste contractjaar vroegtijdig vertrekken. Daarop besloot de populaire Australiër om Genk na bijna vier jaar vaarwel te zeggen.