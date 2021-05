Restaurantuitbater in zuiden van land doet toch al open, kwartier later staat politie aan de deur

In Nassogne, in de provincie Luxemburg, heeft een restauranthoudster besloten haar etablissement zaterdag te heropenen. Heel wat klanten steunden het initiatief en trokken naar het restaurant, maar ook de politie was snel aanwezig. Dat schrijft RTL Info.

Het restaurant van Roxane is al maanden gesloten. Vanaf volgende week, 8 mei, mag ze opnieuw een terras openen, maar zo lang wou ze niet meer wachten. De maatregelen vindt ze absurd en besloot daarom al eerder open te doen. Roxane heeft naar eigen zeggen “niets meer te verliezen”.

Ze vindt het jammer dat niet meer zaken haar voorbeeld volgen. “Ik heb niets te verliezen. Ik heb nergens recht op. Het duurt nu al zeven maanden. We zijn het zat.”

’s Middags arriveerden de eerste klanten en een kwartier later ook de politie. De aanwezige klanten kregen een boete van 250 euro per persoon. Roxane kreeg van de politie een boete van 750 euro. Maar ze is niet boos op de agenten. “Iedereen doet zijn werk. Ik doe het mijne, jij het jouwe. Iedereen moet leven. Ik bedoel overleven.”