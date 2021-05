Artsen in opleiding klagen “uitbuiting” aan

Ze werken tot 80 uur per week en vaak 24 uur aan een stuk. Omdat de ziekenhuizen een beter statuut blokkeren, legden de artsen in opleiding donderdag het werk neer. “Ze maken misbruik van ons, terwijl ze niet zonder ons kunnen.”

Soigne et tais-toi. Zorg en zwijg. Die boodschap was te lezen bij de artsen in opleiding die donderdag actievoerden voor het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Zo wilden ze de manier aanklagen waarop ze zich vaak behandeld voelen, zei ­Daniel Patricio (30), assistent op de afdeling anesthesie. “De ziekenhuizen maken misbruik van ons, terwijl ze niet zonder ons kunnen. Wij houden de boel draaiend. Maar we willen niet uitgebuit worden.”

Artsen die willen specialiseren, brengen een groot deel van hun jarenlange vervolgopleiding in ziekenhuizen door. In theorie moeten ze daar hun stagemeesters assisteren, maar in de praktijk voeren ze veel zelfstandig werk uit. Ze hebben uitzicht op een prestigieuze baan en worden tijdens de stage betaald – ze verdienen zo’n 3.000 euro bruto in het eerste jaar tot 3.400 euro in het vijfde jaar. Daarvoor kloppen de zowat 8.000 assistenten enorm veel uren, gemiddeld meer dan 65 uur per week. “Tijdens corona zelfs vaak 80 uur,” zegt Patricio, “maandenlang, zonder vakantie.”

Ziekte? Pech

Een groot deel daarvan zit vervat in de 24 uur lange wachtdiensten. De 28-jarige assistent anesthesie Stefano heeft er deze week al drie achter de rug en is naar eigen zeggen “heel moe”. “Dat houdt ook voor de patiënten groot gevaar in”, zegt hij. “Ik zou zelf nooit geopereerd willen worden door een chirurg die al bijna 24 uur wakker is. Maar dat gebeurt wel. Wij zijn de kleine handjes waarop het ziekenhuis altijd en voor alles een beroep doet.”

Het statuut van de artsen in opleiding is precair. Ze hebben vaak geen gegarandeerde recuperatietijd en krijgen meestal geen overuren uitbetaald. Er is geen sprake van pensioenopbouw of ouderschapsverlof. Door de opschorting van veel behandelingen tijdens de coronacrisis vielen sommigen zonder (vervangings)inkomen. Een bijkomend probleem voor de artsen in opleiding is dat hun stagemeesters, en dus werkgevers, tegelijk hun opleiders en beoordelaars zijn, die hun toekomst in handen hebben. Dat maakt protesteren moeilijk. In andere Europese landen zijn die functies wel uit elkaar getrokken. “Onze patron bepaalt of wij ons diploma halen”, zegt Patricio, daardoor een van de weinigen die met naam zijn ongenoegen wil uiten.

Toch legden veel Franstalige assistenten donderdag een uur lang het werk neer. Ze uitten bij de ingang van veel ziekenhuizen hun ongenoegen over het uitblijven van een beter statuut. Ook de Nederlandstaligen sluiten toekomstige actie niet uit.

Op vraag van toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) begonnen ziekenhuizen en artsensyndicaten ruim een jaar geleden onderhandelingen over een verbeterd, eengemaakt statuut voor artsen-specialisten in opleiding, maar die gesprekken verlopen stroef. In de bevoegde nationale paritaire commissie legden de ziekenhuisorganisaties vorige week hun voorstel op tafel. Volgens dat voorstel komt er geen controlesysteem op arbeidsuren en geen bijkomende vergoeding voor overwerk of voor nacht- en weekendwachten, als die binnen een 60-urige werkweek vallen. Overuren die boven op de 60 uren worden geklopt, zouden tegen 110 procent worden vergoed. Er is sprake van twintig vakantiedagen: minder dan het aantal waarop de meeste assistenten vandaag recht hebben. Ook krijgen ze bij ziekte geen enkele dag recht op een doorbetaald loon, terwijl andere werknemers een maand lang inkomensgarantie hebben. “Als wij in het ziekenhuis covid-19 oplopen, vallen we meteen terug op de ziekenkas, dus op 60 procent van ons loon”, zegt assistent anesthesie Alexandre Lecucq (28).

Provocatie

“Dit betekent meer achteruitgang dan vooruitgang, en dat is onaanvaardbaar”, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (Vaso). “De coronacrisis heeft opnieuw aangetoond dat wij in ziekenhuizen van grote waarde zijn.” Volgens de Vaso “katapulteren” de voorstellen de assistenten “terug naar de tijd van Daens”. De assistenten worden in hun verzet gesteund door de artsenvertegenwoordigers. “Het voorstel van de ziekenhuisfederaties is onaanvaardbaar en zelfs op het randje van de provocatie”, stelt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten.

Zorgnet-Icuro, de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen, zegt ‘zeer veel respect’ te hebben voor het werk van de assistenten. ‘De onderhandelingen lopen nog’, zegt topvrouw Margot Cloet. ‘Uiteraard zit er onderhandelingsmarge op ons voorstel.’ Ze benadrukt dat aan het statuut financiële consequenties vasthangen, waarvoor middelen gevonden moeten worden.

Door het gebrek aan sociaal statuut zijn de kosten van de assistenten voor ziekenhuizen erg beperkt. Het respecteren van de gangbare arbeidstijden en -vergoedingen zou tot ernstige meerkosten leiden, net nu veel ziekenhuizen met rode cijfers te kampen hebben. Op 5 mei zitten de ziekenhuizen en de artsensyndicaten opnieuw rond de tafel. De artsen in opleiding zijn slechts waarnemer. In mei moet er een oplossing komen en op 1 augustus moet de nieuwe regelgeving van kracht worden.

“Er moet een tastbare verbetering komen van het sociale statuut”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag in de Kamer. Hij heeft al voorzien in een budget van 10 miljoen euro, “maar er is een bijkomende inspanning nodig”.