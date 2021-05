Artsen in opleiding gaan staken vanaf 20 mei

De artsen-specialisten in opleiding zullen vanaf donderdag 20 mei voor onbepaalde duur het werk neerleggen. Dat heeft Jean-Michel Mots, voorzitter van het Franstalige Cimacs (Comité inter-universitaire des médecins assistants candidats spécialistes) zaterdag aan Belga gezegd. Hij bevestigt daarmee een bericht van “De Specialist”. Maandag wordt een stakingsaanzegging ingediend bij de ziekenhuizen. Ook de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) doet mee.

“Zonder aanvaardbaar akkoord op 19 mei gaan we in staking”, klinkt het. Bedoeling is om in de aanloop naar die datum ook al kleinere acties te voeren. Volgens een bericht op Facebook wordt vandaag/zaterdag 1 mei symbolisch gestart met een “fase met passief protest”. “Dat zal doorgaan tot de datum van de totale staking van alle arts-specialisten in opleiding die u verzorgen in de frontlinie van de ziekenhuizen in heel België”, luidt het.

De arts-specialisten in opleiding zijn al langer ontevreden over de geplande aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. Het voorstel dat nu op tafel ligt, betekent volgens de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding “meer achteruitgang dan vooruitgang”. “Zo zouden ze bij ziekte vanaf dag 1 ten laste van het ziekenfonds vallen, worden de wachtdiensten niet bijkomend vergoed en wordt er geen onafhankelijk controlesysteem geïmplementeerd dat de naleving van de wet moet garanderen”, zo klonk het eerder deze week.

Volgens de Franstalige organisatie Cimacs worden sommige kandidaat-artsen onder druk gezet of bedreigd door erkende artsen, stagebegeleiders en instellingen. “We hebben onze juridische dienst versterkt en we zullen elk geval van mogelijk machtsmisbruik voorleggen aan onze advocaten”, zegt Cimacs-voorzitter Jean-Michel Mots.