Club YLA houdt Anderlecht-vrouwen op gelijkspel

In de reguliere competitie stond er geen maat op de Anderlecht-vrouwen, maar de play-offs verlopen voorlopig iets stroever. Na het eerdere gelijkspel tegen OH Leuven moesten Wullaert en co in hun derde match opnieuw vrede nemen met een puntendeling. Tegen Club YLA werd het 2-2. Anderlecht blijft wel comfortabel op kop. Standard - dat vorige week met 6-0 werd ingeblikt door paars-wit, volgt op zeven punten.

De Brugse vrouwen konden nog niet winnen in deze play-offs, maar tegen het quasi ongenaakbare Anderlecht kende blauw-zwart een uitstekende start. Na amper negen minuten opende Elle Decorte de score. Anderlecht reageerde snel met een knappe volley van Mariam Toloba, en na de rust leek de zege toch nog binnen handbereik te liggen toen Kassandra Missipo de bezoekers op voorsprong zette. Maar Club YLA vocht terug en via Charlotte Laridon kwamen de bordjes weer gelijk te hangen.

Club moest het slotkwartier nog volmaken met tien speelsters na een rode kaart, maar hield stand tegen de nummer 1 van het klassement. Voor blauw-zwart is dit het eerste puntje in de play-offs, Anderlecht comfortabel leider in de Women’s Super League.