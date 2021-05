Korporaal-chef op rust onder betogers op La Boum 2: “Heb gezworen de rechtsstaat te beschermen”

Zonhoven - Een van de opmerkelijkste figuren vanmiddag bij de start van La Boum 2 in het Ter Kamerenbos was gewezen beroepsmilitair Jean-Paul Briers.

Neen, het waren niet alleen jongeren die zaterdagmiddag afzakten naar het Ter Kamerenbos om feest te vieren. Jean-Paul Briers, afkomstig uit Zonhoven, is korporaal-chef op rust. Hij toonde zich erg op zijn gemak rond 16 uur, toen er nog geen sprake was van schermutselingen. “Ik heb een eed gezworen om de rechtsstaat te beschermen. Ik ben hier om te protesteren tegen al die ongrondwettelijke maatregelen.”

Het is nog niet duidelijk hoe het de man vergaan is in de loop van de namiddag.