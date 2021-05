Johan Vande Lanotte verliest echtgenote Marijke Schaepelinck (66)

Oostende - Marijke Schaepelinck, echtgenote van gewezen Vooruit-boegbeeld Johan Vande Lanotte, is zaterdag overleden op 66-jarige leeftijd. Schaepelinck was een grote naam in de Belgische basketbalwereld.

Schaepelinck overleed nadat ze een tweetal weken opgenomen werd in het ziekenhuis. Tussen 2000 en 2019 was ze algemeen coördinator van BC Oostende, voorheen werkte ze in het onderwijs. Als een van de weinige leading ladies in het Belgische basketbal leidde Schaepelinck de Oostendse club naar verschillende successen.

In 2001 trouwde ze met het socialistische boegbeeld Johan Vande Lanotte, die onlangs nog in beeld kwam toen hij de verdediging van Let’s Go Urban-oprichtster Sihame El Kaouakibi op zich nam tijdens twee opgemerkte persconferenties. Vande Lanotte en Schaepelinck leefden al enkele jaren apart maar bleven wel gehuwd en onderhielden een warme band.