De lange zoektocht naar een nieuwe titel: hoe Romelu Lukaku jarenlang bleef scoren maar naast zilverwerk greep

Inter Milaan staat bijzonder dicht bij een Italiaanse titel. Het mag daarvoor topschutter Romelu Lukaku danken met een assist in de cruciale match tegen Crotone. Het palmares van onze Belgische goalgetter is echter onwaarschijnlijk kaal voor een spits die jaarlijks een garantie is op een grote reeks doelpunten. Waar liep het dan telkens fout voor Lukaku?