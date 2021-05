Pieter Aspe trouwde in 2018 nog met vrouw die hij al na één week ten huwelijk vroeg

“Met hoeveel vrouwen ik heb geslapen? Misschien een vijftigtal.” Dat staat te lezen in de biografie van succesauteur Pieter Aspe. De man stapte in zijn leven ook drie keer in het huwelijksbootje. Zo’n twee en een half jaar geleden deed hij dat met Tamara die hij slechts enkele maanden kende.

“Ik vind: ofwel ben je met iemand, ofwel niet. Dus waarom wachten? Ik heb niet zo veel tijd meer, hé”, zegt Aspe in zijn biografie over zijn derde huwelijk. Eind 2018 trouwde hij met de veertien jaar jongere Tamara. De twee hadden elkaar leren kennen tijdens het research voor één van zijn nieuwe boeken en de vonk was onmiddellijk overgeslagen. Na enkele maanden vroeg hij haar al ten huwelijk tijdens een romantisch reisje naar Rome.

Voor Tamara was Aspe elf jaar getrouwd met Bernadette Vandenbroucke. Zij overleed in 2016 op 53-jarige leeftijd aan kanker. En de eerste grote liefde van de auteur heette Francine. Achttien en negentien waren ze als ze trouwden in 1972, vier maanden later kwam hun dochter Tessa ter wereld. Twee jaar later volgde een tweede, Mira. Terwijl het schrijven voor succes zorgt, gaat het met zijn huwelijk bergaf. Zijn vrouw belandt in een depressie en vlucht in de drank. In 2004 scheidt hij van Francine. Zij sterft op 57-jarige leeftijd in 2007. “Het feit dat mijn vrouw ten onder is gegaan aan de drank en dat ik dat niet heb kunnen voorkomen, is de grootste teleurstelling uit mijn leven.”