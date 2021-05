Agent na rellen bij La Boum 2 in Ter Kamerenbos: “Aangevallen door 80 man. We hebben chance gehad”

Brussel - Ongeveer 2.000 feestvierders waren zaterdag afgezakt naar het Ter Kamerenbos in Brussel voor La Boum 2. Nadat de politie traangas en waterkanonnen had ingezet, bleven kleine groepjes nog geregeld terugkeren en brandjes stichten. Het duurde lang voor de rust was weergekeerd.

Ondanks de oproep vrijdag van premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om niet af te zakken naar het illegale evenement, begon het volk zaterdag vanaf 15 uur toch toe te stromen in het Ter Kamerenbos. De politie was in groten getale aanwezig, maar bewaakte aanvankelijk vooral de toegangswegen om zo veel mogelijk feestvierders te stoppen. Daar werden volgens de woordvoerder van de Brusselse politie al onmiddellijk drie mensen aangehouden omdat ze “artisanaal vuurwerk” op zak hadden.

Grimmige sfeer

Rond 16 uur, toen er zich een grote groep verzamelde op het plein, probeerde de politie de aanwezigen op andere gedachten te brengen, zonder al te veel succes. Er ontploften voetzoekers en er werden rookbommetjes afgestoken. Even later reden enkele politiecombi’s het plein op en die werden terstond met stokken bekogeld. Er braken ook een paar kleine vechtpartijen uit. Verschillende politieagenten die met eieren bekogeld werden en klappen kregen, reageerden met pepperspray.

Een drone maande iedereen aan een masker over neus en mond te dragen en de geldende bubbels te respecteren, maar dat werd massaal genegeerd. Diezelfde drone vroeg daarna om de activiteit te beëindigen en het park te verlaten. Maar dat maakte bij de feestende jongeren duidelijk geen indruk. Zij bleven in kleinere groepjes verzameld rond een muziekinstallatie dansen. De politie bleef afzijdig, terwijl de spanning verder steeg door enkele vechtpartijen. Nadat er verschillende politiecombi’s en meerdere waterkanonnen het terrein omsingelden, keerde de rust tijdelijk terug.

Waterkanonnen en ambulance

Rond 17.25 uur vond de politie dat het genoeg was geweest en kondigde op Twitter aan dat ze zou overgaan tot de ontruiming van de plaats wegens het “niet naleven van de sanitaire maatregelen”. Daarna volgden de eerste charges van agenten in wapenuitrusting en werden er traangas en waterkanonnen ingezet. Volgens sommige berichten zou daarbij een deelnemer aangereden zijn door een waterkanon. De politie meldt echter dat hij door een waterstraal van een waterkanon getroffen werd. De man verloor daarbij naar verluidt korte tijd het bewustzijn, maar was buiten levensgevaar. Nog enkele andere aanwezigen die gewond raakten, werden met de ambulance weggebracht.

Door de acties van de politie was het grote grasveld rond 18 uur grotendeels ontruimd en een groot deel van de aanwezigen had het Ter Kamerenbos verlaten. Her en der hadden kleine groepjes zich verspreid. Zij wierpen geïmproviseerde barricades op met boomtakken en staken die later ook in brand. Zodra de politieaanwezigheid verminderde, begon het plein wel meteen weer vol te lopen. Ook in de omliggende straten verzamelden zich nog kleine groepjes en kwam het rond 19 uur opnieuw tot vechtpartijen en een kat-en-muisspel met de politie. Er werd massaal gereageerd met traangas.

Rond 20.30 uur leek het kat-en-muisspel afgelopen. Bijna alle aanwezigen verlieten het Ter Kamerenbos en ook de meeste politiemensen stapten opnieuw in hun voertuigen. De uren daarna kwam het in de omliggende straten wel nog een paar keren tot een confrontatie tussen politie en relschoppers. Daarbij raakte verschillende personen gewond en werd ook minstens één iemand naar het ziekenhuis gebracht. Ook de politie deelde in de klappen. “We zijn aangevallen door 80 man. We hebben chance gehad”, vertelt een agent aan onze reporter ter plaatste. Daarbij werden ook de ruiten van een politiecombi ingeslagen.

Zelfgemaakt explosief

Minstens 16 mensen werden opgepakt tijdens het evenement. Dat meldt de woordvoerder van de politie, Ilse Vande Keere. “In 15 gevallen ging het om een administratieve aanhouding, één persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat die verboden voorwerpen op zak had.” Er raakte ook minstens twee agenten lichtgewond.

Via Twitter deelde de politie van Brussel mee wat er zoal al in beslag genomen is: het gaat onder meer om messen en vuurwerk. Er werd ook een zelfgemaakt explosief in beslag genomen.

Vandaag namen we dit in beslag. Preventief en vastberaden halen we deze voorwerpen van de straat. Er is geen enkele reden om hiermee rond te lopen. We blijven waakzaam op het hele grondgebied. pic.twitter.com/q7TfQREwn7 — PolBru (@zpz_polbru) May 1, 2021

De organisatoren van ‘La Boum 2’ hadden nochtans een oproep verspreid om het vreedzaam te houden nadat de voorbije dagen de nervositeit flink gestegen was. De organisatoren van het uit de hand gelopen evenement van vorige maand nemen volledig afstand van de bijeenkomst vandaag. Facebook verwijderde de evenementpagina na een verzoek van de veiligheidsdiensten.

