Met de wind in de zeilen richting Europa: KV Oostende veegt de vloer aan met Standard (6-2), dat helft met tien speelt na rood Carcela

Oostende - Met de wind in de zeilen richting de Conference League: KV Oostende zette z’n Europese ambities kracht bij met een klinkende zege tegen Standard (6-2), dat een nieuwe klop kreeg na de verloren bekerfinale. Met vijf doelpunten op een dik kwartier werd de eerste helft er eentje om duimen en vingers af te lekken, na de rust onthoofde Carcela de Rouches na rood voor een zware fout. Standard bleek daardoor een vogel voor de kat.

Moest er nog zand zijn? De start van van de Europe Play-offs werd aan zee met een knal genomen. KV Oostende, dat de nacompetitie begon met twee punten voorsprong op Gent en Standard, stond nog voor de rust op een bepaald moment 3-0 voor. Dat was trouwens helemaal niet onverdiend: Oostende had duidelijk zuurstof getankt tijdens de break, en viel vrank en vrij aan.

Eerst werd een penaltyfout op Sakala nog ongedaan gemaakt door de VAR wegens buitenspel in een eerdere fase, maar Kvasina bracht de kustjongens op het halfuur toch op voorsprong met een halve carambole. Daarna ging de kraan open: Bätzner lukte vijf minuten voor de rust de 2-0 na een knap gekruist schot, Theate kopte zijn ex-ploeg luttele minuten daarna zelfs schijnlijk in de touwen. Zijn oerschreeuw was er eentje uit frustratie: de verdediger als belofte bij Standard nooit een kans bij de hoofdmacht.

Licht uit bij Carcela

Al was dat buiten een Luikse furie gerekend. Standard lukte in de blessuretijd überhaupt nog twee goals. Eerst scoorde Muleka op corner - de spits zag in de openingsfase al een goal terecht afgekeurd - en daarna tekende Carcela zelfs voor de 3-2. Van dood naar springlevend, en vijf goals in één helft in de Diaz Arena. En of we verwend werden.

Was er een onwaarschijnlijke remonte op til? Neen, want Standard schoot zichzelf vrolijk in de voet. De bal rolde vijf minuutjes na de rust toen Carcela zwaar doorging op het scheenbeen van Hendry. De dribbelaar had al geel en werd dus dubbel geboekt van het veld gestuurd, maar die aanslag kon simpelweg ook rechtstreeks rood zijn.

Met z’n tienen bleek Standard te weinig jus in de benen te hebben om Oostende nog iets te maken. Iets na het uur kwam de nekslag: Hjulsager mocht oprukken in het simpel en drukte de bal precies in de korte hoek van Bodart.

4-2, wedstrijd gespeeld. En het werd alleen maar erger voor Standard. Eerst werd Sakala nog een goal ontzegd door nipt buitenspel, maar in de blessuretijd mochten Ndicka (5-2) en Boonen (6-2) het mes nog dieper in de wonde steken. Met het schaamrood op de wangen terug naar Luik. De knappe zege van KV Oostende levert momenteel vijf punten bonus op de concurrentie op, al kunnen Gent en Mechelen zondag nog in een onderling duel inlopen op de Kustboys.