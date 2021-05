Brussel -

Zaterdag trokken zo’n 2.000 betogers, feestvierders en relschoppers naar het Ter Kamerenbos in Brussel voor La Boum 2. Hoewel het evenement verboden was, begon het volk vanaf 15 uur toch toe te stromen in het park. Niet veel later volgden de eerste arrestaties en liep de situatie uit de hand. De politie besloot het park te ontruimen en gebruikte daarvoor traangas en waterkanonnen. Het bleef ook de rest van de avond redelijk onrustig.