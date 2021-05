Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven dalen, aantal overlijdens stijgt licht

Het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen door Covid-19 blijft dalen. Het aantal overlijdens stijgt daarentegen wel licht.

Tussen 25 april en 1 mei werden dagelijks gemiddeld 192,9 coronapatiënten opgenomen, 18 procent minder dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal liggen momenteel 2.593 patiënten (-9 procent ) in de Belgische ziekenhuizen. De dalende trend zet zich ook door op de afdelingen intensieve zorg: daar liggen nog 824 (-7 procent) mensen met Covid-19.

Het aantal overlijdens neemt wel licht toe met gemiddeld 39,6 overlijdens per dag (+1,5 procent).

Ook het aantal besmettingen daalt. Tussen 22 en 28 april testten elke dag gemiddeld 3.121 mensen positief op Covid-19. Dat is een daling van 14 procent. Er werden dagelijks ongeveer 45.400 tests uitgevoerd, een stijging van 8 procent tegenover de voorgaande periode. De positiviteitsratio blijft intussen voorzichtig verder dalen, nu tot 7,9 procent. En het reproductiecijfer bedraagt nu 0,89, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.