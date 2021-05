Het belooft frisse zondag te worden

Zondag blijft het fris en meestal droog, met opklaringen en wolkenvelden. In het binnenland zijn er enkele buien mogelijk. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor zondag. Foto: KMI

Zondagochtend zijn er hier en daar enkele buitjes mogelijk. Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Enkele buien vormen zich in Vlaanderen rond de middag, en trekken naar het oosten in de loop van de namiddag. Daarachter komen er brede opklaringen in het westen en wordt het opnieuw droog. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 10 tot 12 graden elders.

In de nacht van zondag op maandag komen er meer wolken in het westen maar het blijft droog. De minima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen, +2 of +3 graden in het centrum van het land en +5 graden aan zee.

Volgende week

Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien, vooral in het noordwesten van het land. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagochtend trekt een actieve regenzone door ons land van west naar oost. In het noorden van het land is een donderslag mogelijk. De maxima schommelen tussen 8 en 14 graden. De wind waait stevig en wordt krachtig en zelfs zeer krachtig aan de kust met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur of zelfs plaatselijk tot 90 kilometer per uur.