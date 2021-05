Britse politie pakt vijf mensen, onder wie tiener, op in terreuronderzoek

Drie mannen, een vrouw en een tiener blijven in hechtenis nadat zij in Noord-Engeland zijn gearresteerd op verdenking van terroristische misdrijven.

Twee mannen en de vrouw werden zaterdagochtend opgepakt in de stad Keighley, een andere man in Anglesey in Wales en een 16-jarige jongen in Swindon. Ze worden ondervraagd door de terreurdienst van de politie.

In het onderzoek, dat draait rond terrorisme vanuit rechtse hoek, zijn ook verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Op een adres in Keighley zou mogelijk gevaarlijk materiaal aangetroffen zijn.

Een gebied rond de locatie werd afgezet en bewoners werden geëvacueerd zodat het materiaal onderzocht kon worden en op veilige manier verwijderd kon worden, klinkt het in een mededeling van de politie. Na het onderzoek konden de bewoners terugkeren naar hun huis.