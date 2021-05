Het sublieme hakje waarmee Eden Hazard eindelijk nog eens indruk maakte bij Real Madrid: “Een goeie test”

Eden Hazard stond zaterdag voor het eerst sinds lang nog eens in de basis bij Real Madrid. En 70 minuten lang toonde de Rode Duivel dat hij nog steeds kan flitsen.

De Koninklijke is in volle titelstrijd met Atlético Madrid en FC Barcelona. Het moest dus winnen tegen Osasuna, wat het ook deed. Het werd 2-0 na doelpunten van Eder Militao en Casemiro. Hazard speelde 70 minuten mee bij Real, het was zijn eerste basisplaats in drie maanden, en flitste op een bepaald moment met een subliem hakje richting de doorlopende Marco Asensio.

👠 | Wat een heerlijk hakje van Eden Hazard! 🤤🇧🇪 #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/T1Jg0gZAK0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 1, 2021

“Bemoedigende signalen”

De Nederlandse Spanjaard kon er spijtig genoeg weinig mee aanvangen, maar in de Spaanse pers waren ze best tevreden over de prestatie van Hazard.

“De nummer zeven stond na drie maanden eindelijk terug in de basiself en speelde een grote rol in de meeste minuten die hij op het veld stond”, aldus Marca. “Er waren een paar echt bemoedigende signalen voor hij na 70 minuten naar de kant werd gehaald.”

Foto: REUTERS

Van AS kreeg Hazard een 7 op 10. “De Belg startte met heel wat energie”, schrijft de Spaanse krant. “Hij pakte zelfs uit met een excellente hakbal op Asensio. Iets later voorkwam Herrera (de doelman van Osasuna, red.) dat hij kon scoren van dichtbij. Na 70 minuten werd Hazard vervangen. Het was een goeie test met het oog op Chelsea (in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League volgende woensdag, red.).”

Ook fansite Managing Madrid gaf Hazard een 7 op 10. “Hij zag er lange tijd solide uit. Hazard pakte uit met een paar leuke kunstjes en viel de defensie aan. De Rode Duivel had zelfs de kans om op het scorebord te komen, maar een goede save voorkwam dat.”