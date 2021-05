Tribunezitter Erling Haaland kijkt met afgrijzen naar gruwelijke blessure bij ploegmakker

Borussia Dortmund plaatste zich zaterdag voor de finale van de Duitse beker door met 5-0 te winnen van Holstein Kiel. Maar Mateu Morey zorgde voor een negatieve noot bij de Duitsers.

De Spaanse verdediger mocht na de rust invallen bij BVB, maar moest niet veel later geblesseerd naar de kant. Moreu rekte zijn been te ver uit en verstapte zich. Het is voorlopig afwachte hoe zwaar de blessure is, maar de eindfase van het EK voor beloften kan de Spanjaard hoogstwaarschijnlijk op zijn buik schrijven...

MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs — Forza Atleti (@Alberto1903_1) May 1, 2021

Foto: Pool via REUTERS

Foto: Pool via REUTERS

In de tribunes keek Erling Haaland, die rust kreeg, met afgrijzen naar het hele gebeuren.

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo.



Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021