Amerikaanse actrice en Oscarwinnares Olympia Dukakis overleden

De Amerikaanse actrice Olympia Dukakis, goed voor een Oscar voor haar rol in de romantische komedie ‘Moonstruck’ uit 1987, is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze overleed op 89-jarige leeftijd.

Na een carrière op het toneel stapte ze eind de jaren tachtig over naar het witte doek, onder meer dus in “Moonstruck”, waar ze de rol vertolkte van de moeder van hoofdrolspeelster Cher. Ze speelde ook onder meer in ‘Steel Magnolias’, ‘Working Girl’ en ‘Look Who’s Talking’.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Dukakis kwam uit een Grieks migrantengezin. Haar neef is Michael Dukakis, in 1988 presidentskandidaat voor de Democraten.