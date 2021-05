Commotie in volle titelstrijd: waarom mocht Atlético-doelman Jan Oblak van zijn lijn komen bij penaltymisser?

Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona en Sevilla zijn verwikkeld in de spannendste Spaanse titelstrijd in jaren. En dus worden alle scheidsrechterlijke beslissingen onder het vergrootglas gelegd.

Atlético won zaterdag met 0-1 op het veld van Elche, waardoor de club van Yannick Carrasco voorlopig aan de leiding blijft in La Liga. Maar het had anders kunnen lopen als de thuisploeg in het slot een strafschop had binnengetrapt na hands van Marcos Llorente. Fidel trapte de unieke mogelijkheid echter tegen de paal.

Meteen na de penaltymisser ontstond er echter ophef over Jan Oblak. De doelman van Atlético was namelijk van zijn lijn afgekomen en dus werd er op sociale media geroepen dat de elfmeter opnieuw moest genomen worden.

Que línea más extraña está pisando el portero. pic.twitter.com/pdLoobcx75 — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) May 1, 2021

Maar de regels in Spanje gaven de scheidsrechter van dienst gelijk. Als de bal niet binnen het doelkader komt of het doelkader raakt via paal of dwarsligger, dan moet de penalty in dit geval niet hernomen worden. Tenzij… de doelman een “duidelijke invloed” had op de penaltynemer.