Zeven doden bij verwoestende brand na ontploffing aan tankstation in Afghaanse hoofdstad Kaboel

Aan een tankstation in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag brand uitgebroken aan enkele tankwagens. Daarbij vielen zeker zeven doden. Dat melden de Afghaanse autoriteiten zondag.

De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door een ontploffing. Verscheidene tankwagens vatten vuur en door de hevige rookontwikkeling was de Afghaanse hoofdstad lange tijd gehuld in een dikke rookwolk.

De autoriteiten hebben voorlopig zeven doden en veertien gewonden geteld. De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend. Door de brand was er tijdelijk ook een elektriciteitspanne waardoor verschillende wijken van Kaboel lange tijd in duisternis gehuld bleven.

Foto: AP

