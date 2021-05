Een avond in het spoor van een cokedealer: “Ik doe het voor de kick, net zoals dat ik seks wil met zoveel mogelijk vrouwen”

Operatie Nachtwacht, huiszoekingen en tonnen cocaïne die worden onderschept: en of de war on drugs nog woedt in Antwerpen. Maar die oorlog focust toch vooral op de grote smokkel, de grote dealers en de grote bedragen. Tegelijk wandelt een legertje kleine criminelen rond dat systematisch onder de radar blijft. We liepen een zaterdagavond mee met een cocaïnedealer door de Antwerpse binnenstad. “Ik moet op elk moment de grijze muis zijn in de maatschappij.”

I’m in love with the coco, I got it for the low low, I’m in love with the coco. Het is zaterdagnamiddag en in een kamertje in het Antwerpse stadscentrum spuwt O.T. Genasis zijn lyrics door twee kleine ...