Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor het einde van social distancing en mondmaskers

De Britse premier Boris Johnson broedt op een plan om de coronamaatregelen in zijn land op korte termijn fors terug te schroeven. Opvallend: zelfs social distancing en de mondmaskerplicht zouden in de nabije toekomst op de schop gaan.

De cijfers zien er goed uit in het Verenigd Koninkrijk: zaterdag werden er amper 7 overlijdens door Covid-19 vastgesteld, het laagste aantal sinds september vorig jaar. Het aantal besmettingen bedroeg gisteren amper 1.907. Ter vergelijking: in België kwamen er zaterdag nog 3.121 positieve gevallen bij, en dat met een bevolking die zes keer kleiner is.

Dat mag geen wonder heten, want de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk draait als een tierelier. Zaterdag alleen al werden er meer dan een half miljoen vaccins toegediend. 65 procent van de Britse bevolking heeft nu al een eerste dosis gekregen, 28 procent (ongeveer 15 miljoen mensen) zelfs al beide dosissen.

Versoepelingen

Pubs en restaurants in Engeland mogen hun terrassen dan ook al drie weken weer openen, en deze week volgden ook Schotland en Wales dat voorbeeld. De Britten trokken in zo’n grote mate naar hun local dat de biervoorraad op dreigt te raken. Op korte termijn zouden de Britten ook weer zonder verplichte quarantaine op reis mogen naar een aantal landen, en zouden begrafenissen weer mogen plaatsvinden zonder een beperking op het aantal aanwezigen.

En dan moeten de grootste versoepelingen nog komen: volgens Britse media zou premier Boris Johnson nu broeden op plannen om ook de grootste en meest ingrijpende coronamaatregelen af te schaffen: de social distancing van anderhalve meter, en natuurlijk de mondmaskers.

De Britse regering zou bedrijven wel aanraden om bepaalde maatregelen aan te houden, zoals plastic schermen voor wie in contact komt met het brede publiek, en mondmaskerplicht in bepaalde omstandigheden. Die maatregelen zouden trouwens ook weer ingevoerd kunnen worden als er een nieuwe uitbraak zou plaatsvinden.