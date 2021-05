Gezin van vier bevangen door CO in Evere en afgevoerd naar ziekenhuis, ketels verzegeld

Brussel / Evere - In de Lindestraat in Evere is zaterdagavond een gezin van vier personen bevangen geraakt door een CO-vergiftiging. De moeder en één kind werden overgebracht naar het Militair Hospitaal, de vader en het tweede kind werden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Geen van hen verkeerde weliswaar in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Zaterdag omstreeks 19:15 uur werd een ziekenwagen opgeroepen voor een bewusteloze vrouw in een appartement op de tweede verdieping van een woning met drie verdiepingen in de Lindestraat. Eenmaal ter plaatse ging de CO-melder van de ambulanciers onmiddellijk af. Ze openden meteen de ramen van de woning voor verluchting en vroegen bijkomende brandweer en medische hulp in versterking.

De bewusteloze vrouw werd naar buiten gebracht en kwam bij bewustzijn, nadat ze zuurstof toegediend had gekregen. De aanwezige MUG-arts stelde een koolmonoxidevergiftiging vast bij de vier gezinsleden, waarna de moeder en één kind werden overgebracht naar het Militair Hospitaal. De vader en het tweede kind werden overgebracht naar een ander ziekenhuis.

Ketels verzegeld

“Er werden redelijk hoge waarden gemeten in de woonst en de CO was afkomstig van de individuele gasketel”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Volgens Sibelga was er een probleem met de afvoer van de verbrandingsgassen. De ketel werd verzegeld. In de flat op de derde verdieping was er eenzelfde installatie aanwezig, die ook werd verzegeld. Het hele gebouw werd ook verlucht en gecontroleerd maar er was niemand anders vergiftigd.”

“De stookperiode loopt op zijn einde maar de mensen moeten waakzaam blijven om koolmonoxidevergiftigingen te vermijden”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Zorg voor aanvoer van verse lucht en ventilatie. Laat een goedgekeurd apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat deze ook de verplichte controle uitvoeren en een regelmatig onderhoud. De afvoer van de verbrandingsgassen dient ook conform te gebeuren en gecontroleerd te worden. Besteed ook aandacht aan de CO-waarschuwingen van het KMI.”