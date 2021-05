Ideale timing voor de horeca: “Volgend weekend ronduit zomerse temperaturen”

De horecaterrassen mogen komende zaterdag weer open, en die timing lijkt ideaal. Volgens weerman David Dehenauw wordt het met name zondag namelijk “ronduit zomers”, met temperaturen tot maximaal 25 graden Celsius.

Vandaag en maandag wordt het volgens het KMI nog “zwaarbewolkt”, en dinsdag moeten we zelfs nog even een actieve regenzone met forse rukwinden doorstaan, maar daarna gaat de weersvoorspellingen in stijgende lijn. Woensdag en donderdag worden weliswaar nog “wisselvallig en fris” met temperaturen die niet boven de 10 graden Celsius gaan, maar vrijdag wordt het stilaan droog.

Om dan te culmineren in een weekend met zomerse allure, aldus Dehenauw. “Zaterdag wordt al zeer zacht, met temperaturen die richting de 20 graden zullen gaan. Her en der zullen er misschien nog wat wolken verschijnen, maar het wordt toch overwegend zonnig.” De wind zal volgens Dehenauw zaterdag nog wel stevig waaien, maar dat moeten we er maar bij nemen: het is namelijk die wind die de warme lucht van het zuiden – Spanje en Frankrijk – naar onze contreien brengt.

Zondag belooft echter helemaal zomers te worden. “De laatste weermodellen tonen dat het 20 tot maximaal zelfs 25 graden kan worden. De vraag is enkel of er daardoor ook her en der een onweer door zal losbarsten”, aldus Dehenauw. “Ideale timing voor de horeca, zegt u? Dat klopt: het eerste weekend dat ze weer hun terrassen mogen openen, en dat is dan meteen het eerste zomerse weekend van het jaar. (lacht) Ze hebben al bij al dus zelfs geluk met dat uitstel (oorspronkelijk zouden de terrassen al op 1 mei weer open mogen, red.).”