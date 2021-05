Hoe zou het nog zijn met Jan Mulder? “Ze babbelen maar wat raak in die talkshows”

Er was een tijd dat Jan Mulder niet van de Belgische televisie was weg te slaan. Maar die tijd is voorbij. En dat vindt de 75-jarige Nederlandse ex-voetballer best oké, zo blijkt.

Twee jaar geleden zette Mulder een punt achter zijn periode bij ‘Extra Time’, om te tekenen bij VTM. Hij is nog wel eens te gast bij wedstrijden van de Rode Duivels, maar in talkshows verschijnt de gewezen speler van Anderlecht nog nauwelijks.

“Ja, dat is wel een verademing”, aldus Mulder in gesprek met de NOS in de tuin van zijn woning in het Friese dorp Nieuwolda. “Dat ligt natuurlijk ook aan mij, ik word een dagje ouder. Ik zat daar zelf ook heel erg in, maar ik zie nu in dat het niet altijd geweldig is. Iedereen is kenner en ze babbelen maar raak in die talkshows. Nee, dat vind ik niet goed.”

De Nederlander, die intussen gevaccineerd werd “met Meneer Pfizer”, kijkt natuurlijk nog wel steeds veel voetbal. En dan vooral naar Ajax. “Ik verveel me nooit en ik ben erdoor heen gesleept door Ajax”, lacht hij. “Ik was echt ontroerd. Een paar maanden geleden, op de piek van de coronacrisis, belde een medewerker van de club mij om te vragen of alles oké was. Financieel en qua gezondheid. Dat vond ik zo geweldig.”

Mulder uit zich ook als een fan van Ajax-coach Erik ten Hag, maar de VAR… “Ik was enorm voor in het begin, maar inmiddels kan dat ding weg”, sakkert hij. “Ik heb veel liever een te dikke scheidsrechter met grensrechters die fouten maken. Dan zijn we ervan af. Die fouten gebeuren nu nog steeds.”