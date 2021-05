De kenners zijn het ook met elkaar eens, Club Brugge wordt kampioen: “Ze mogen dit weekend zelfs verliezen”

Zondagavond staat de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht op de planning. Blauw-zwart kan na de nederlaag van Antwerp tegen Genk een gouden zaak doen voor de titel. Die strijd lijkt gestreden en volgens Patrick Goots, Franky Van Der Elst en Philippe Albert is ze dat ook.

Philippe Clement zal één van de weinige zijn die zegt dat Club Brugge nog geen kampioen is. Officieel is Brugge ook geen kampioen, maar met een voorsprong van acht punten is de kans klein dat het nog misloopt. Acht punten lijkt niet veel, maar in deze speciale editie van de play-offs is het dat wel. Met zes ploegen in play-off 1, zoals de vorige jaren, waren er nog dertig punten te verdienen, nu zijn dat er nog maar 18 en dat is een pak minder.

Het werk van Clement

De Bruggelingen zijn al het hele jaar constant en zijn misschien wel het sterkste elftal dat we ooit hebben gezien in België. Het is nog maar de vraag of iemand Brugge het vuur aan de schenen kan leggen. De andere ploegen zullen alles uit de kast halen om over Brugge te springen en de titel binnen te halen. “Club Brugge is te sterk dit seizoen, ik zie niemand anders kampioen worden”, zegt Philippe Albert , ex-speler van onder andere Anderlecht en Newcastle. “Acht punten is echt wel genoeg en zelfs al wint Anderlecht zondag op het veld van Brugge denk ik niet dat Brugge zal kraken. Clement doet het fantastisch en is echt een goede coach, hij weet waar hij mee bezig is.”

Philippe Albert looft Philippe Clement. Foto: BELGA

Een strijd voor de titel is er niet echt, maar het zal nog wel spannend worden want ook de tweede plaats is belangrijk. De tweede speelt de derde kwalificatieronde van de Champions League terwijl de derde de laatste voorronde van de Conference League speelt. De Conference League en niet de Super League zal het derde Europese toernooi worden na de Champions League en de Europa League. Genk nam de beker voor zijn rekening en zal nog een laatste voorronde van de Europa League moeten afwerken.

Albert ziet Anderlecht volgend jaar misschien wel in de Champions League. “Genk heeft de beker al gewonnen, hun seizoen is al geslaagd en dat zorgt ervoor dat ze zonder druk kunnen spelen. Dat kan een voordeel zijn, maar misschien ook wel een nadeel. Voor Antwerp kwam het nieuws van Refaelov op een slecht moment, zo net voor de play-offs. Dat kan een rol spelen voor zowel Refaelov als voor de club. Anderlecht is het seizoen sterk geëindigd en je mag niet vergeten dat ze tegen Antwerp en Club hebben gewonnen. Ze zitten in een goede flow en zijn favoriet om tweede te worden.”

Zeventiende keer kampioen

Franky Van Der Elst, ex-Club Brugge, is van dezelfde mening als Albert. “Ik geloof niet dat iemand het Brugge nog moeilijk kan maken. Brugge is kampioen, schrijf dat maar op.” Zo goed als iedereen is het eens met elkaar. Brugge zal voor de zeventiende keer kampioen van België worden. Ook Patrick Goots, legende van Antwerp, deelt die mening. “Brugge wordt kampioen, zo simpel is het. Ze mogen dit weekend zelfs verliezen en toch worden ze nog landskampioen.”

Blauw-zwart kan zo voor de derde keer in vier jaar kampioen worden. Clement werd twee jaar geleden kampioen met Genk, vertrok naar Brugge, won vorig jaar de titel en ook dit seizoen kan het prijs zijn.