Rector Mogherini over kritiek op “feestende” studenten in Brugs Europacollege: “Politieke spelletjes”

Brugge - Federica Mogherini, de rector van het Europacollege in Brugge, wil naar eigen zeggen “niet te hard” zijn voor de studenten uit haar instituut, die de afgelopen maanden geregeld in het nieuws kwamen met lockdownfeestjes. “Het is logisch dat jongeren elkaar willen zien”, klinkt het in ‘De Zondag’.

Mogherini was voorheen Italiaans minister van Buitenlandse Zaken en Europees buitenlandvertegenwoordiger, maar is momenteel rector van het Europacollege in Brugge. Een prestigieus instituut, maar ook omstreden gezien de vele lockdownfeestjes die studenten er het afgelopen jaar organiseerden. “Ik wil niet te hard zijn voor onze studenten”, zegt Mogherini daarover. “Zij lijden onder deze crisis. Wat we zien in Brugge, zien we ook in Brussel, in Gent, in álle studentensteden wereldwijd. Het is logisch dat jongeren elkaar willen zien.”

“Bovendien kunnen onze studenten in het weekend niet naar huis”, stipt Mogherini aan. “Ze wonen samen in grote residenties. En ja, ’s avonds drinken ze een biertje in de gemeenschappelijke ruimte. Is dat een lockdownfeest? Ik keur het niet goed, hoor, maar ik kan het wel begrijpen. Anyway, we zeggen hen dat ze niet mogen samenkomen, zelfs niet in hun eigen residenties.”

“Andere belangen”

Mogherini vermoedt dan ook dat er “andere belangen” in het spel zijn. “Het college wordt misbruikt voor politieke spelletjes. De critici willen de Europese Unie treffen door het college onder vuur te nemen. Dat zijn vaak extreemrechtse politici en andere eurosceptici. Zij willen dat het college een slecht imago krijgt. Het is daarom dat ze voortdurend zeggen dat hier alleen verwaande rijkeluiskinderen studeren.”