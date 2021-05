Boze VBO-topman Timmermans over loonoverleg: “Regering moet consistent zijn voor geloofwaardigheid”

De federale regering zal bij haar beslissing over de toegestane loonstijging consistent moeten zijn voor haar eigen geloofwaardigheid. Zoniet vreest VBO-topman Pieter Timmermans dat ons land “aan de afrit van de loonontsporingen” staat.

Timmermans was zondagochtend in ‘De zevende dag’ hoorbaar boos over de manier waarop de onderhandelingen over de lonen met de vakbonden zijn afgesprongen. Met verschillende cijfers in de hand benadrukte de VBO-topman dat wat op tafel lag, allerminst weinig was, vooral met de coronacrisis die er in veel sectoren zwaar heeft ingehakt.

Zoals bekend is het nu aan de regering om de knopen door te hakken. Timmermans benadrukte dat de regering de voorbije maanden tweemaal standpunt heeft ingenomen over het dossier, namelijk dat ze zich zou houden aan de loonnorm en dat er in een bepaald aantal ondernemingen die goed geboerd hebben, een eenmalige premie mogelijk moet zijn.

“Regering moet consistent zijn voor geloofwaardigheid”

Intussen hebben de socialistische partijen de druk opgevoerd, door te dreiging geen dividenden toe te laten of de lonen van de ceo’s niet te laten stijgen. Timmermans waarschuwde dat de regering “consistent moet zijn voor haar geloofwaardigheid”, zoniet dreigen de lonen te ontsporen. En dat zal leiden tot werkloosheid en jobverlies, aldus de VBO-baas. Hij merkte op dat ons land nu al zal ontsporen ten opzichte van Duitsland, met het voorstel dat nu op tafel ligt.

Coalitiepartner CDV vindt alvast dat een aantal partijen zich niet loyaal heeft gedragen. Kamerlid Muylle doelde op PS en Vooruit, maar ook op Ecolo, dat zaterdag aandrong op een herziening van de loonnormwet. Wel geeft Muylle aan dat het gesprek binnen de schoot van de regering wel correct wordt gevoerd. Het is volgens haar de bedoeling dat volgende week op een constructieve manier stappen vooruit worden gezet.