Jongeman komt om het leven na aanrijding op pechstrook van E40 in Aalter

Aalter - In Aalter is op de E40 richting kust zondagochtend een jongeman gegrepen door een voertuig. Hij had omstreeks 04.00 uur zijn eigen auto op de pechstrook tot stilstand gebracht, mogelijk na motorpech. Daarna ging hij te voet verder op een onverlicht stuk snelweg.

De 23-jarige man was mogelijk op zoek naar hulp, maar het is niet duidelijk of het slachtoffer een fluohesje had aangetrokken. In de auto die op het slachtoffer is ingereden raakte niemand gewond.

De omstandigheden van het ongeval worden door het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht. Een verkeersdeskundige is aangesteld.