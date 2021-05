Superbelegger Warren Buffett moet door het stof: “In de fout gegaan met verkoop van Apple- en luchtvaartaandelen”

Warren Buffett, één van ’s werelds beste beleggers en de zevende rijkste mens op aarde, heeft op de jaarvergadering van zijn holding Berkshire Hathaway zaterdag opvallend vaak mea culpa moeten slaan.

“De verkoop van een groot deel Apple-aandelen vorig jaar was wellicht een vergissing”, erkende de 90-jarige Amerikaan. En ook het van de hand doen van alle luchtvaartaandelen van de holding (op zowat het slechtst mogelijke moment) noemde Buffett een vergissing: na de verkoop herstelden de aandelen in luchtvaartmaatschappijen zich grotendeels.

“Ik beschouw dit niet als een groots moment in de geschiedenis van Berkshire Hathaway”, erkende Buffett dan ook. “Maar het is verkeerd om te denken dat vermogensbeheerders altijd de bodem van de markt perfect kunnen voorspellen”, nuanceerde zijn kompaan Charlie Munger.

Casino

Buffett liet tijdens de vergadering ook weten zich zorgen te maken over het “gokgedrag” van veel beleggers dezer dagen. “De aandelenmarkt is voor sommigen een casino geworden”, klonk het. Met name cryptomunten (zoals Bitcoin) vonden geen genade in de ogen van Buffett en Munger. “Daar zit niets achter. Ik begrijp niet dat professionelen kleine beleggers die dingen laten kopen, want die mensen volgen gewoon hun natuurlijk instinct om te gokken. Dat is zoals een rode vlag net voor de stier doen wapperen”, aldus Munger.