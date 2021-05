Behandeling van Brits-Iraanse vrouw komt neer op “marteling”

De behandeling van de Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die deze week in de Iraanse hoofdstad Teheran opnieuw een celstraf kreeg, komt neer op marteling. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zondag gezegd.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd in Teheran veroordeeld tot een jaar cel wegens propaganda-activiteiten tegen het Iraanse regime. De vrouw heeft er nog maar net een vijfjarige celstraf opzitten wegens gelijkaardige aanklachten.

Volgens haar man Richard Ratcliffe is zijn echtgenote een speelbal geworden van politieke verschillen tussen de regering in Teheran en het Westen. Tegenover de Britse openbare omroep BBC bestempelde hij het vonnis als “duidelijke onderhandelingstactiek”.

Raab noemde haar behandeling zondag in een interview met de BBC “een marteling”. “De manier waarop ze behandeld wordt, is een marteling. Iran moet haar ondubbelzinnig vrijlaten. Het is duidelijk dat zij het slachtoffer is van een kat-en-muisspel”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken.