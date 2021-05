Bewoner in woon-zorgcentrum in Brecht overleden na brand in rookkamer

Brecht - In een woon-zorgcentrum in het centrum van Brecht is zondagvoormiddag een brand uitgebroken in de rookkamer. Dat bevestigt de lokale politie Voorkempen. Een 73-jarige bewoner kwam daarbij om het leven.

Het labo is zondagmiddag ter plaatse in het WZC Sint-Maria in de Gasthuisstraat om de oorzaak van de brand te onderzoeken, maar volgens de politie gaat het wellicht om een accidentele brand. De schade aan het gebouw zou meevallen.

Een verpleegkundige die het slachtoffer nog probeerde te reanimeren, werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht om te controleren op rookvergiftiging.

Volgens burgemeester Sven Deckers (N-VA) zijn de inwoners en personeelsleden zwaar onder de indruk van het incident. Slachtofferhulp is ter plaatse om hen op te vangen.