Oudste Franse vrouw overleden op 118-jarige leeftijd

Op Mayotte, een Frans overzees departement in de Indische Oceaan, is de vermoedelijk oudste Franse vrouw overleden. Tava Colo werd 118 jaar oud. Dat meldt haar familie zondag aan AFP.

Vermoed wordt dat Tava Colo geboren werd op 22 december 1902 in Passamainty, een dorp in de gemeente Mamoudzou. Die datum staat op haar identiteitskaart maar experten benadrukken dat de burgerlijke diensten in Mamoudzou niet accuraat functioneren. De vrouw heeft het dorp naar verluidt nooit verlaten.

Tava Colo trouwde naar verluidt vier keer en had enkel bij haar eerste man kinderen, twee dochters geboren in 1930 en 1935. Beide dochters zijn al overleden. Volgens officiële statistieken van Mayotte had ze 10 kleinkinderen, 43 achterkleinkinderen en 59 achter-achterkleinkinderen.

De oudste Franse vrouw is nu zuster André. De non, die eigenlijk Lucile Randon heet, is 117 jaar oud en sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. Ze overleefde Covid-19 en vierde in februari in Toulon haar 117de verjaardag.