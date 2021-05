Vooruit-voorzitter Conner Rousseau hard voor ‘La Boum’-gangers: “Crapuleus gedrag”

Brussel - Conner Rousseau heeft geen enkel begrip voor de jongeren die zaterdag een robbertje uitvochten met de politie in en rond het Ter Kamerenbos in Brussel. “Crapuleus gedrag”, noemde de voorzitter van Vooruit het.

“Ik begrijp dat niet. Ik kan geen enkel begrip opbrengen voor dergelijk crapuleus gedrag”, aldus Rousseau bij VTM Nieuws. “Jongeren die zich wel aan de regels houden worden hierdoor in een slecht daglicht gesteld. We willen allemaal terug naar de vrijheid, maar met dergelijke initiatieven gooi je je eigen ruiten in en zitten we allemaal nog langer in de miserie.”

Enkel geduld kan ons redden, benadrukt Rousseau dan ook. “Je mag nu met tien mensen buiten afspreken, en velen doen dat ook zoals het hoort. En volgende week gaan ook nog eens de horecaterrassen open. Er kan stap voor stap meer, maar op een verantwoordelijke manier. Ook voor jongeren.”