Meer dan 4.000 vacatures in kinderopvang

Vorig jaar telde de Vlaamse kinderopvangsector meer dan 4.000 vacatures. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in 2013. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Er is de laatste jaren steeds meer vraag naar kinderopvang en de vacatures raken maar niet opgevuld. Dat komt omdat de werkomstandigheden er bijzonder zwaar zijn, de pedagogische ondersteuning tekortschiet, en de pensioengolf in de kinderopvang”, zegt Groothedde.

De vraag naar personeel in de kinderopvangsector is zeker niet nieuw, maar het tekort groeit wel. Zo was de sector in 2013 op zoek naar 1.756 mensen, vooral kinderbegeleiders, maar is dat aantal gestegen naar 4.068 vacatures vorig jaar.

Volgens Groothedde hoeft het groeiende tekort niemand te verbazen. “Dit zag iedereen aankomen. Minister van Welzijn Wouter Beke wist dat er een pensioengolf aankwam in de kinderopvang. Er komen steeds minder sollicitanten omdat het een zwaar beroep is. Vandaag is het geen uitzondering dat iemand verantwoordelijk is voor 9 zeer jonge kinderen”.

Daarnaast wijst ze er op dat het beroep ook maatschappelijk ondergewaardeerd blijft, waardoor het er niet aantrekkelijker op wordt. Federaties in de sector zelf dringen ook al jaren aan op een heropwaardering van het beroep en op een betere ondersteuning en verloning. “Nochtans heeft de kinderopvang zijn sporen verdiend. Tijdens de coronacrisis bleef de kinderopvang open, ook toen besmettingsgevaar bij kleintjes nog onduidelijk was en het personeel dus met schrik op de vloer stond”, aldus Groothedde. De Groen-politica wil dat minister Beke snel werk maakt van de verbetering van het statuut.