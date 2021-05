Barcelona en Chelsea spelen finale Champions League voor vrouwen

Barcelona en Chelsea hebben zich zondag geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal voor vrouwenteams.

Barcelona versloeg Paris Saint-Germain met 2-1, nadat Barça in de heenmatch PSG op 1-1 hield in Parijs. De Nederlandse Lieke Martens (8., 31.) scoorde tweemaal voor de Catalanen. Marie-Antoinette Katoto (34.) trof raak voor PSG. Barcelona staat na 2019 voor de tweede keer in de finale van de Champions League.

Paris Saint-Germain schakelde in de kwartfinales het Lyon van Red Flame Janice Cayman uit. Lyon won de voorbije vijf edities van de Champions League.

Chelsea haalde met 4-1 uit tegen Bayern München. Bayern had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Francesca Kirby (11., 90.+5), Ji So-Yun (43.) en Pernille Harder (84.) maakten de doelpunten voor de Blues. Bayern kon enkel de netten doen trillen via Sarah Zadrazil (29.). Chelsea staat voor het eerst in de eindstrijd van het kampioenenbal.

De finale vindt op 16 mei plaats in het Zweedse Göteborg.