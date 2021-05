Opschudding over filmpjes van hardhandig optreden politie rond Ter Kamerenbos tijdens La Boum 2

Nadat het verboden evenement La Boum 2 zaterdagavond opnieuw uit de hand liep, is er zondag opschudding ontstaan over enkele filmpjes waarin politieagenten hardhandig optreden tegen passanten. De Brusselse politie onderzoekt de beelden intern.

Het gaat voorlopig over twee filmpjes. In één daarvan is te zien hoe de oproerpolitie de buurt rond het Ter Kamerenbos uitkamt. Daar zou het verboden festival La Boum 2 doorgaan, maar de politie besliste rond half 18 zaterdagavond om het park te ontruimen. Daardoor kwamen heel wat jongeren terecht in de straten rondom het park.

In het filmpje is te zien hoe een waterkanon de straat inrijdt. De politieagenten lopen op een vijftal jongeren af en drijven hen naar de andere kant van de straat. Een van de jongeren blijft staan waarna hij door een agent vooruit geduwd wordt. Daarna loopt het mis en grijpt de politie in. De jongeren worden hardhandig aanpakt en de politie gebruikt daarbij ook pepperspray.

In een ander filmpje dat op sociale media verspreid werd is te zien hoe een man op een politieagent afstapt. De agent reageert en slaat de man. De man zwaait met zijn armen in de lucht waarna de hondenbrigade arriveert. Een van de politiehonden valt de man aan terwijl de agent met pepperspray in het gezicht van de man spuit. De man valt uiteindelijk op de grond en krijgt daar nogmaals pepperspray te verduren en ook nog een trap van de agent. De man wordt opgepakt.

“We zagen de mensen komen aanrennen uit de andere straat omdat er duidelijk politieagenten achter hen stonden. Ik weet niet wat er eerder gebeurde. Ik weet niet of de politie werd uitgelokt of niet. Maar dat rechtvaardigt het zinloze geweld dat ik zag niet. Een in het groen geklede damen werd in het gezicht geslagen voordat zij met traangas werd bespoten. Toen zakte ze in elkaar op de grond. Toen ben ik begonnen met filmen”, vertelt de vrouw die de tweede video maakte aan SudInfo.

Pendant que @PhilippeClose se félicite de la gestion de la journée d’hier pic.twitter.com/FbGRLSOzJ0 — Audrey Despontin (@audreydespontin) May 2, 2021

“We gaan dit intern bekijken”, zegt Ilse Vande Keere, woordvoerster politie Brussel. “De video’s spelen zich af in een context. We gaan nu de context onderzoeken en die informatie wordt overgemaakt aan de korpschef die moet oordelen.”

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) heeft de politie het bevel gegeven op te treden toen agenten werden aangevallen, publieke ruimte werd vernield en er gevechten ontstonden tussen deelnemers aan het illegale feest. Het is in dat soort van omstandigheden de taak van de burgemeester om de orde te herstellen, aldus Close in een interview met RTL-TVI. “We wisten dat er problemen zouden zijn. Er waren sterke maatregelen nodig”, voegde hij er aan toe. Volgens Close had La Boum 2 hoegenaamd niets te maken met een vrijheid van meningsuiting, maar met een “vrijheid van provocatie.”