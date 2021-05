Ajax opnieuw kampioen: vijf redenen waarom Amsterdammers de Eredivisie weer domineren als vanouds

Vorig jaar gooide corona roet in het eten, maar dit jaar kon niets of niemand Ajax nog stoppen. Met een gelijke stand werd het vorige seizoen stopgezet en werd er geen kampioen uitgeroepen. De Amsterdammers moesten een extra jaartje wachten op de 35ste landstitel, maar die is nu een feit. De ploeg van Erik Ten Hag (51) domineerde, net zoals de vorige jaren, de Eredevisie en daar zijn verschillende redenen voor.