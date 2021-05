Jérémy Doku doet met Rennes slechte zaak met het oog op Europees voetbal

Op de 35e speeldag in de Ligue 1 heeft Stade Rennes zondagmiddag op verplaatsing bij Girondins Bordeaux een slechte zaak gedaan met het oog op Europees voetbal. Het verloor met 1-0.

De wedstrijd was amper acht minuten oud wanneer Rennes met een man minder verder moest. Steven N’Zonzi kreeg een rode kaart onder de neus geduwd na een stevige overtreding. Het duurde niet lang vooraleer Bordeaux het numerieke overwicht kon uitbuiten. Aanvaller Sekou Mara (11.) scoorde op aangeven van spitsbroeder Ui-jo Hwang. De bezoekers, met Jérémy Doku 90 minuten tussen de lijnen, waren nadien niet bij machte om nog iets aan die achterstand te veranderen.

Rennes (54 ptn) mist door de nederlaag de kans om over RC Lens en Olympique Marseille (56 ptn) naar de vijfde positie in het klassement te wippen, de laatste plaats die recht geeft op Europees voetbal.

Later op zondag gaan Thomas Foket en Thibault De Smet met Stade de Reims, zonder de geschorste Wout Faes, op bezoek bij Nimes (15u) en sluiten Olympique Lyon en Jason Denayer de speeldag af in de topper op het veld van AS Monaco (21u). Op zaterdag wonnen zowel nummer twee PSG (75 ptn) als koploper Lille (76 ptn) hun thuismatchen, waardoor de titelstrijd op drie wedstrijden van het einde ongemeen spannend blijft.