Vrouw dood na vermoedelijke aanval van beer in Colorado

Een 39-jarige vrouw is vrijdag in de Amerikaanse plaats Durango (Colorado) vermoedelijk aangevallen door een beer en overleden. Een beer, en haar twee jongen, zijn na het incident ‘uit voorzorg’ afgeschoten. Komende week zal autopsie uit moeten wijzen wat de exacte doodsoorzaak is.

Aan de politie heeft de vriend van de Amerikaanse verklaard dat zij haar honden was gaan uitlaten. Aan het eind van de ochtend hadden de twee voor het laatst contact met elkaar.

Rond 20.30 uur kwam de vriend thuis. De honden waren er wel, maar de vrouw ontbrak. De man is gaan zoeken en trof rond 21.30 haar lichaam aan. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten.

Colorado Parks and Wildlife-medewerkers kwamen ter plaatse en onderzochten de vindplaats. Ook een hondenteam van de Amerikaanse overheid werd ingezet om het gebied te doorzoeken.

Beren afgemaakt

Het hondenteam vond al gauw een beer met haar twee jongen. De dieren zijn afgemaakt. Jason Clay, woordvoerder namens de regio, liet aan The Durango Herald, weten: “Onze voornaamste taak is altijd om de menselijke gezondheid en veiligheid in gedachten te houden.”

Onderzoek moet nog uitwijzen of de vrouw inderdaad door een beer is aangevallen. Of het om de betreffende, afgemaakte beer gaat, is ook nog niet bekend.