Brusselse politie onderzoekt incident waarbij fietser opzettelijk zou zijn aangereden

Brussel - De Brusselse politie onderzoekt een incident waarbij een automobilist opzettelijk een fietser zou hebben aangereden in het centrum van de hoofdstad. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Het slachtoffer kon het incident filmen en heeft een filmpje van de feiten op zijn twitteraccount geplaatst.

Op het filmpje is te zien hoe de fietser op het Koningsplein de pas afgesneden wordt door een wagen als hij de Naamsestraat wil inrijden. De wagen stopt even verderop, vermoedelijk omdat de fietser zijn aandacht heeft getrokken en er volgt een woordenwisseling tussen de fietser en de bestuurder van de wagen. Als de fietser even later wil verder rijden, rijdt ook de wagen verder, waarbij de wagen de fietser raakt met zijn achteruitkijkspiegel. Volgens de fietser heeft hij enkel schrammen overgehouden aan het incident. Naar eigen zeggen heeft hij intussen klacht ingediend tegen de autobestuurder.