Fans van Club Brugge verzamelen om spelersbus toe te juichen voor topper tegen Anderlecht: “Ingrijpen heeft geen zin”

Supporters van Club Brugge verzamelden aan de Gistelse Steenweg om de spelersbus toe te juichen voor de topper tegen Anderlecht (aftrap 18u30). Het is de eerste wedstrijd van blauw-zwart in de Champions’ Play-offs en met een zege lijkt na de zege van genk tegen Antwerp niets een nieuwe titel nog in de weg te staan.

Het ging om ongeveer vierhonderd supporters. “We hebben niet ingegrepen, dat heeft geen zin”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “We rekenen erop dat die mensen straks thuis de match bekijken. Ze staan in open lucht en we willen de zaken niet op de spits drijven. De Gistelse Steenweg was wel eventjes afgesloten.”