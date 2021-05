Magnette vraagt geen ontslag van veroordeelde partijgenoot Jean-Charles Luperto

PS-voorzitter Paul Magnette dringt niet aan op het ontslag van zijn partijgenoot Jean-Charles Luperto als burgemeester van Sambreville, nadat het Hof van Cassatie vorige maand zijn veroordeling voor openbare zedenschennis bevestigde. Wel zal Luperto binnenkort op zijn eigen vraag voor de waakzaamheidscommissie van de PS verschijnen.

“Ik stel vast dat niemand zijn ontslag heeft gevraagd: niet in Sambreville waar hij na het proces is herverkozen, niet in het Waals parlement of ergens anders”, stelde Magnette zondag op RTL-TVi. “Ik respecteer de autonomie van Justitie, maar ook de politiek heeft autonomie ten opzichte van het gerecht.”

Het Hof van Cassatie bevestigde vorige maand Lupertos veroordeling tot zes maanden met uitstel voor openbare zedenschennis. De feiten dateren al van zeven jaar geleden en vonden plaats aan de toiletten van een tankstation in Spy. Luperto houdt zijn onschuld staande en is van plan beroep aan te tekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Ecolo, dat in Sambreville in de oppositie zit, had na het arrest gevraagd dat de burgemeester een stap opzij zou zetten, maar die blijft de steun genieten van de andere partijen in de gemeente.

